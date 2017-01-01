Все Новости
 
 

Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе

Льготу на оплату налога на движимое имущество для грузоперевозчиков могут отменить

Особенности транспортировки мебели разного типа

Какие транспортные услуги предоставляют современные транспортные компании

Приложение «Штрафы ГИБДД ПДД официальные» - нашел, увидел, оплатил

Власти планируют модернизировать работу перевозчиков к ЧМ-2018

Всеволожский Крановый Завод представил новый эвакуатор с фургоном «Моноплан»

Достоинства организации развозки персонала в компании

Компания Linde MH начала продажи погрузчиков, работающих на литий-ионных батареях

Компания Linglong представила новую зимнюю резину

В «Платоне» могут появиться скидки от пробега

Транспортная компания DPD ввела надбавку «Дорожный сбор» из-за повышения тарифов на «Платон»

RS-COM » Авто транспорт » Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе

Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе

Вчера, 17:21
Версия для печати
Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепеКак перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе

Для перевозки катеров и лодок чаще всего используются автомобильные прицепы. Выполнить транспортировку водного транспортного средства не трудно, но необходимо знать ряд правил. Только в этом случае можно обеспечить безопасность транспортировки.

Решив купить катер, например, в магазине http://spev.spb.ru/, важно сразу позаботиться о его перевозке. Для этого необходимо иметь автомобиль с фаркопом, который сможет выдержать вес водного транспортного средства. Также потребуется приобрести прицеп и указать в страховке на автомобиль, что он может с ним эксплуатироваться. Если транспортировка будет производиться только 2 раза в год, то можно заказать соответствующую услугу. Но при более частых поездках, такие услуги будут затратными. Поэтому стоит приобрести все необходимое и изучить правила перевозки.

Катер или лодку необходимо размещать на прицепе таким образом, чтобы нагрузка на сцепное устройство была от 30 до 60 килограмм. Если конструкции транспортного средства и прицепа не позволяют обеспечить указанную нагрузку, следует максимально сдвинуть лодку в конец прицепа или нагрузить ее нос. Если нагрузка на фаркоп будет превышать 60 килограмм, автомобиль просядет. Это приведет к увеличению нагрузки на рессоры машины и их быстрому износу. Если нагрузка будет меньше 30 килограмм, возможно падение катера.

После установки лодки необходимо измерить, насколько она выступает за задний край прицепа. Если меньше 1 метра, никаких дополнительных требований нет. Если она выступает на расстояние от 1 до 2 метров, следует повесить знак «Негабаритный груз». Если величина выступа больше 2 метров, транспортировать катер нельзя. В этом случае надо попробовать сдвинуть лодку вперед. Если сделать это нет возможности, потребуется искать другой прицеп.

После установки лодки, ее надо зафиксировать с помощью специальных стяжных ремней. Перед тем, как отправляться в путь, следует проверить давление в шинах прицепа. Оно должно соответствовать показателям, рекомендованным производителем.
Читайте также:

Какие транспортные услуги предоставляют современные транспортные компании

Особенности услуги экспедирования груза

Как правильно перевозить строительные материалы и подобрать транспорт

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перево ...

Некоторые правила транспортировки животных авиатранспортом

На колесах по рельсам – легко!
Контакты


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2017