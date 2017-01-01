Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепе



Для перевозки катеров и лодок чаще всего используются автомобильные прицепы. Выполнить транспортировку водного транспортного средства не трудно, но необходимо знать ряд правил. Только в этом случае можно обеспечить безопасность транспортировки.



Решив купить катер, например, в магазине



Катер или лодку необходимо размещать на прицепе таким образом, чтобы нагрузка на сцепное устройство была от 30 до 60 килограмм. Если конструкции транспортного средства и прицепа не позволяют обеспечить указанную нагрузку, следует максимально сдвинуть лодку в конец прицепа или нагрузить ее нос. Если нагрузка на фаркоп будет превышать 60 килограмм, автомобиль просядет. Это приведет к увеличению нагрузки на рессоры машины и их быстрому износу. Если нагрузка будет меньше 30 килограмм, возможно падение катера.



После установки лодки необходимо измерить, насколько она выступает за задний край прицепа. Если меньше 1 метра, никаких дополнительных требований нет. Если она выступает на расстояние от 1 до 2 метров, следует повесить знак «Негабаритный груз». Если величина выступа больше 2 метров, транспортировать катер нельзя. В этом случае надо попробовать сдвинуть лодку вперед. Если сделать это нет возможности, потребуется искать другой прицеп.



После установки лодки, ее надо зафиксировать с помощью специальных стяжных ремней. Перед тем, как отправляться в путь, следует проверить давление в шинах прицепа. Оно должно соответствовать показателям, рекомендованным производителем. Как перевозить катера и лодки на автомобильном прицепеДля перевозки катеров и лодок чаще всего используются автомобильные прицепы. Выполнить транспортировку водного транспортного средства не трудно, но необходимо знать ряд правил. Только в этом случае можно обеспечить безопасность транспортировки.Решив купить катер, например, в магазине http://spev.spb.ru/ , важно сразу позаботиться о его перевозке. Для этого необходимо иметь автомобиль с фаркопом, который сможет выдержать вес водного транспортного средства. Также потребуется приобрести прицеп и указать в страховке на автомобиль, что он может с ним эксплуатироваться. Если транспортировка будет производиться только 2 раза в год, то можно заказать соответствующую услугу. Но при более частых поездках, такие услуги будут затратными. Поэтому стоит приобрести все необходимое и изучить правила перевозки.Катер или лодку необходимо размещать на прицепе таким образом, чтобы нагрузка на сцепное устройство была от 30 до 60 килограмм. Если конструкции транспортного средства и прицепа не позволяют обеспечить указанную нагрузку, следует максимально сдвинуть лодку в конец прицепа или нагрузить ее нос. Если нагрузка на фаркоп будет превышать 60 килограмм, автомобиль просядет. Это приведет к увеличению нагрузки на рессоры машины и их быстрому износу. Если нагрузка будет меньше 30 килограмм, возможно падение катера.После установки лодки необходимо измерить, насколько она выступает за задний край прицепа. Если меньше 1 метра, никаких дополнительных требований нет. Если она выступает на расстояние от 1 до 2 метров, следует повесить знак «Негабаритный груз». Если величина выступа больше 2 метров, транспортировать катер нельзя. В этом случае надо попробовать сдвинуть лодку вперед. Если сделать это нет возможности, потребуется искать другой прицеп.После установки лодки, ее надо зафиксировать с помощью специальных стяжных ремней. Перед тем, как отправляться в путь, следует проверить давление в шинах прицепа. Оно должно соответствовать показателям, рекомендованным производителем.



