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В городах-миллионниках может быть введен грузовой каркас

30-06-2017
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В городах-миллионниках может быть введен грузовой каркасВ городах-миллионниках может быть введен грузовой каркас

В Москве с 2014 года был введен грузовой каркас. То есть для грузовых автомобилей, массой более 2,5 тонн, проезд разрешен лишь по нескольким улицам в жилых кварталах. В результате нарушений среди грузоперевозчиков стало в несколько раз меньше. Только в Восточном округе за пол года нарушений со стороны грузовых автомобилей стало в 7 раз меньше. Даже сами перевозчики считают, что такая мера является эффективной.

На днях эксперты провели анализ такого нововведения и пришли к выводу, что данный опыт у Москвы могли бы перенять и другие города-миллионники. Грузовой каркас повышает трафик транспорта и эффективен с точки зрения экологичности. Сергей Гребенщиков, директор департамента «ПЭК», прокомментировал данный вопрос. По его мнению, в крупных городах подобные каркасы надо вводить в исторических частях города, где расположены уникальные объекты и в спальных районах. Он считает, что снижение количества нарушений удалось достичь за счет правильной организации проезда в районах, где ограничено движение. При этом, нововведение никак не повлияло на работу компаний. При необходимости доставить груз, такие компании, как www.kvadlogistic.ru, всегда находят путь. Тем более, что для перевозок в ограниченных районах предусмотрены законные способы доставки грузов.

Основная цель введения грузового каркаса – убрать с улиц Москвы транзитный поток. Остальные водители стали дисциплинированнее, так как платить штраф никому не хочется.

Высказался по вопросу грузового каркаса и Марат Зайнетдинов, директор логистической компании. По его мнению, это хорошая практика, которую можно использовать в других городах. Ограничение движения грузовых автомобилей сделало проблему затрудненного движения менее острой, а также снизило уровень загрязнения воздуха. Марат считает, что снижение нарушений связано не только с тем, что водители боятся нарваться на штраф. Процедура получения разрешения на въезд сделана простой, а пропускные пункты доступны.
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