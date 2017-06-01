Стоит ли устанавливать газобаллонное оборудование на автомобиль



Газобаллонное оборудование на транспортные средства устанавливаются с целью экономии средств на топливо. Данное переоборудование обычно проводят те владельцы автомобилей, которые ежедневно проводят много времени за рулем. Цены на дизельное топливо и бензин высокие, и они пытаются сэкономить. Прежде чем установить на своем автомобиле газовое оборудование, важно ознакомиться с его особенностями и просчитать, будет ли экономия.



Для того, чтобы



Установка газового оборудования является серьезным изменением в конструкции транспортного средства. Поэтому после проведения всех работ необходимо получать соответствующие документы. В них должно быть указано, что при проведении работ соблюдались требования безопасности, а установленное оборудование соответствует всем нормам и требованиям.



Главный вопрос, который волнует практически всех автовладельцев – как ГБО влияет на работу двигателя. Установка оборудования в первую очередь отражается на мощности мотора. Она может снизиться на 5-7%. Но такие проблемы обычно происходят лишь при покупке оборудования плохого качества. Современные системы на работу двигателей практически не влияют. Также важно, чтобы настройку ГБО проводили специалисты.



Газобаллонное оборудование начали устанавливать на автомобили достаточно давно. За время своего существования оно сменило уже пять поколений. Последнее, пятое поколение, мало чем отличается от четвертого. Единственное, в чем их различия, это принцип подачи газа. В пятом поколении он в сжиженном состоянии перетекает сразу в цилиндры, а в четвертом установлена система синхронизированного впрыска. Технология, реализованная в последнем поколении, позволяет заводить двигатель на газу при любых температурах. Но данная система очень чувствительна к качеству газа. Стоит ли устанавливать газобаллонное оборудование на автомобильГазобаллонное оборудование на транспортные средства устанавливаются с целью экономии средств на топливо. Данное переоборудование обычно проводят те владельцы автомобилей, которые ежедневно проводят много времени за рулем. Цены на дизельное топливо и бензин высокие, и они пытаются сэкономить. Прежде чем установить на своем автомобиле газовое оборудование, важно ознакомиться с его особенностями и просчитать, будет ли экономия.Для того, чтобы установить газ на авто , потребуются немалые вложения. Цена на хорошее оборудование достаточно высокая. Если установить дешевые комплектующие, можно получить массу проблем. Но в том случае, если водитель проезжает в день сотни километров, то вложения могут быстро окупиться. Как правило, оборудование полностью окупается после проезда 20 000 километров. Если автомобиль сам по себе экономичный, то установка ГБО невыгодна. Цена на топливо будет ниже, но расход обязательно повысится.Установка газового оборудования является серьезным изменением в конструкции транспортного средства. Поэтому после проведения всех работ необходимо получать соответствующие документы. В них должно быть указано, что при проведении работ соблюдались требования безопасности, а установленное оборудование соответствует всем нормам и требованиям.Главный вопрос, который волнует практически всех автовладельцев – как ГБО влияет на работу двигателя. Установка оборудования в первую очередь отражается на мощности мотора. Она может снизиться на 5-7%. Но такие проблемы обычно происходят лишь при покупке оборудования плохого качества. Современные системы на работу двигателей практически не влияют. Также важно, чтобы настройку ГБО проводили специалисты.Газобаллонное оборудование начали устанавливать на автомобили достаточно давно. За время своего существования оно сменило уже пять поколений. Последнее, пятое поколение, мало чем отличается от четвертого. Единственное, в чем их различия, это принцип подачи газа. В пятом поколении он в сжиженном состоянии перетекает сразу в цилиндры, а в четвертом установлена система синхронизированного впрыска. Технология, реализованная в последнем поколении, позволяет заводить двигатель на газу при любых температурах. Но данная система очень чувствительна к качеству газа.



