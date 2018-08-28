Шины Galaxy – инновации и практичность Шины Galaxy – инновации и практичность



Шины для специализированных машин промышленного и сельскохозяйственного назначения Galaxy давно получили признание покупателей во всем мире. Они обладают массой достоинств, и считаются универсальными.



При возведении строительных объектов, работе в складском хозяйстве, выполнении задач в сельскохозяйственной отрасли, широко применяется спецтехника, позволяющая снизить трудоемкость и сократить время на осуществление производственных операций. С учетом этого, покрышки, используемые в машинах, должны обеспечивать максимальную проходимость транспорта. Этой функцией обладают шины Galaxy, применение которых позволяет проводить работы в тяжелых условиях и минимизировать операционные расходы.



Компания-производитель шин Galaxy существует на рынке более 150 лет, и в настоящий момент успешно используется для оснащения машин, функционирующих во многих промышленных сферах. Изначально изготовитель занимался восстановлением поврежденных и изношенных покрышек, а также адаптацией авиационных шин. В начале 60-х годов прошлого столетия бренд сфокусировался на разработке и производстве шин для техники специального назначения. В 2009 году компанию приобрела индустриальная группа Alliance Tire Group, являющаяся лидером шинного рынка, в настоящее время качество продукции Galaxy признано эталонным.



Покрышки Galaxy изготавливаются на предприятиях в Израиле и Южной Индии, а также на фабриках Китая и Тайваня. В разработке и производстве продукции занято несколько тысяч человек, большая часть выпускаемых объемов идет на экспорт.



Покрышки Galaxy имеют уникальный состав, созданный для эксплуатации в суровых условиях, что обеспечивает длительный срок службы изделий. Они отличаются прочностью, устойчивостью к боковым порезам и проколам, износостойкостью, надежностью и экономичностью. Их применение снижает расход топлива, позволяет уменьшить затраты на техническое обслуживание и замену резины.

Одна линейка покрышек включает широкий спектр моделей, предназначенных для машин различного назначения. Выбор подходящего варианта шин обусловлен определением формата необходимого протектора, исходя из проходимости и интенсивности эксплуатации техники, особенностей местности и других факторов.



Производитель Alliance Tire Group уделяет большое внимание разработке передовых технологий и проведению научных исследований, поэтому покрышки созданы с учетом современных тенденций и стандартов, и считаются инновационным продуктом. Компания работает с известными брендами – Hitachi, Volvo, Komatsu, JSB и другими лидерами рынка.



