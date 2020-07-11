ZTM Logistic: нужно ли верить отзывам

Интернет существенно расширяет возможности современного человека. В частности, позволяет быстро узнать, что думают о том или ином товаре, явлении, исполнителе другие люди. Но не все отзывы отражают реальность. Как научиться выделять ценную для себя информацию, а какие отзывы лучше вообще не принимать во внимание?

При изучении любых отзывов, о «ZTM Logistic», в том числе, важно помнить, что отзыв — это субъективное мнение конкретного человека. То, что не понравилось одному, для вас, наоборот, может стать преимуществом сотрудничества с компанией. И наоборот. Но значит ли это, что мнением других людей стоит пренебрегать? Вовсе нет.

Как правильно читать отзывы о ZTM и других компаниях?

Не забывайте, что отзывы о «ЗТМ Логистика» и любых других компаниях — это не единственный источник информации. Есть также официальные сайты, пресс-релизы. Есть возможность связаться с менеджерами компании по телефону и получить интересующую информацию из первых уст. Поэтому не стоит ограничиваться только изучением отзывов — используйте данные, полученные из разных источников. При изучении мнения других людей, учитывайте, что их интересы и ожидания совершенно не обязаны совпадать с вашими. И это нормально. Кто-то занимается бизнесом, перепродавая товары из Китая в России, и для него в приоритете низкая цена доставки. Кто-то готов переплатить, чтобы вообще не касаться вопросов, связанных с таможенным оформлением, страхованием грузов, сертификацией товаров и другими сопутствующими услугами. А кому-то очень важно получить свой груз в максимально сжатые сроки. Определитесь со своими запросами, требованиями, и после этого приступайте к изучению отзывов. Вне зависимости от того, положительный перед вами отзыв или отрицательный, старайтесь при его изучении, пропускать эмоции писавшего и ориентироваться только на факты. Случился форс-мажор, и заказчик пишет негативный отзыв? Это не значит, что компания заработала себе минус в ваших глаза — найдите в отзыве информацию о том, как исполнители повели себя в форс-мажорной ситуации, как компенсировали заказчику его неудобства. Возможно, что изначальный минус после этого превратится в плюс.

Если вы ищете транспортно-логистическую компанию, которая предлагает широкий спектр услуг в сфере доставки грузов из Европы и Китая в Россию, «ЗТМ Логистика» — то, что вам нужно.

Вы можете доверить ZTM доставку любых видов грузов — опасных, скоропортящихся, крупногабаритных. Вы можете рассчитывать на то, что сотрудники компании возьмут на себя решение всех сопутствующих задач, начиная от сертификации товаров, заканчивая таможенным оформлением, страхованием и проверкой грузов. Обращайтесь!