Весной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпаний



Весной всегда увеличивается спрос на авиабилеты в разные направления. И часто, для того, чтобы добраться до нужного места, пассажирам приходится делать пересадки. Из-за этого многие авиакомпании расширяют направления полетов, создавая прямые рейсы между разными точками страны. За счет этого добраться до нужного места становится проще и дешевле.



Авиакомпания Nordwind Airlines в конце марта начнет выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и Волгоградом. Расписание полетов можно будет узнать уже 1 марта. Планируется, что полеты будут проходить два раза в неделю.



До города Кавала без пересадок можно будет добраться из Санкт-Петербурга с конца весны 2017 года. Полеты будет осуществлять компания Ellinair три раза в месяц. По предварительной информации, будут использоваться самолеты Boeing 737, которые за раз могут перевозить до 168 человек. Благодаря новому направлению, люди смогут быстро добираться до Тасоса, одного из самых красивых островов Греции. Полеты из Пулково авиакомпания Ellinair начала выполнять только в 2016 году, и за этот небольшой срок успела перевезти более 29 тысяч людей. Из аэропорта Санкт-Перербурга можно добраться до многих городов России и мира. Осуществляются также



Новый рейс появится и в Москве. Из аэропорта Домодедово без пересадок можно будет добраться до красивого китайского города Урумчи. Полеты должны начаться 30 апреля. Самолет Airbus A320 будет находиться в воздухе 10 часов. Пассажиры смогут приобрести билеты в салонах бизнес и эконом-класса. Данное направление давно пользуется спросом у Россиян. Урумчи является привлекательным местом для туристов. Они приезжают туда с целью посещения гор Тянь-Шань, известных лавандовых полей, и, конечно, за покупками. В авиакомпании считают, что новый рейс будет пользоваться популярностью и у жителей Китая. Они смогут без пересадок добираться до Москвы и путешествовать по России. Весной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпанийВесной всегда увеличивается спрос на авиабилеты в разные направления. И часто, для того, чтобы добраться до нужного места, пассажирам приходится делать пересадки. Из-за этого многие авиакомпании расширяют направления полетов, создавая прямые рейсы между разными точками страны. За счет этого добраться до нужного места становится проще и дешевле.Авиакомпания Nordwind Airlines в конце марта начнет выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и Волгоградом. Расписание полетов можно будет узнать уже 1 марта. Планируется, что полеты будут проходить два раза в неделю.До города Кавала без пересадок можно будет добраться из Санкт-Петербурга с конца весны 2017 года. Полеты будет осуществлять компания Ellinair три раза в месяц. По предварительной информации, будут использоваться самолеты Boeing 737, которые за раз могут перевозить до 168 человек. Благодаря новому направлению, люди смогут быстро добираться до Тасоса, одного из самых красивых островов Греции. Полеты из Пулково авиакомпания Ellinair начала выполнять только в 2016 году, и за этот небольшой срок успела перевезти более 29 тысяч людей. Из аэропорта Санкт-Перербурга можно добраться до многих городов России и мира. Осуществляются также авиаперевозки грузов в Хабаровск и в другие направления.Новый рейс появится и в Москве. Из аэропорта Домодедово без пересадок можно будет добраться до красивого китайского города Урумчи. Полеты должны начаться 30 апреля. Самолет Airbus A320 будет находиться в воздухе 10 часов. Пассажиры смогут приобрести билеты в салонах бизнес и эконом-класса. Данное направление давно пользуется спросом у Россиян. Урумчи является привлекательным местом для туристов. Они приезжают туда с целью посещения гор Тянь-Шань, известных лавандовых полей, и, конечно, за покупками. В авиакомпании считают, что новый рейс будет пользоваться популярностью и у жителей Китая. Они смогут без пересадок добираться до Москвы и путешествовать по России.



