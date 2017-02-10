Все Новости
 
 

Весной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпаний

Как правильно перевозить строительные материалы и подобрать транспорт

Замена масла в двигателе автомобиля

Ответственное хранение в банковских структурах

Водители могут начать платить деньги за езду по всем дорогам

Компания «Лукойл» начала выпускать бензин нового экологического стандарта Евро-6

Компания Honda обновила квадроциклы к сезону 2016 года

В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных такси

Большинство грузоперевозчиков изменило свое отношение к системе «Платон»

Российские власти планируют ввести плату за пересечение границы

Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перевозить

RS-COM » Авиа транспорт » Весной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпаний

Весной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпаний

10-02-2017
Версия для печати
Весной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпанийВесной увеличатся направления рейсов крупных авиакомпаний

Весной всегда увеличивается спрос на авиабилеты в разные направления. И часто, для того, чтобы добраться до нужного места, пассажирам приходится делать пересадки. Из-за этого многие авиакомпании расширяют направления полетов, создавая прямые рейсы между разными точками страны. За счет этого добраться до нужного места становится проще и дешевле.

Авиакомпания Nordwind Airlines в конце марта начнет выполнять регулярные рейсы между Стамбулом и Волгоградом. Расписание полетов можно будет узнать уже 1 марта. Планируется, что полеты будут проходить два раза в неделю.

До города Кавала без пересадок можно будет добраться из Санкт-Петербурга с конца весны 2017 года. Полеты будет осуществлять компания Ellinair три раза в месяц. По предварительной информации, будут использоваться самолеты Boeing 737, которые за раз могут перевозить до 168 человек. Благодаря новому направлению, люди смогут быстро добираться до Тасоса, одного из самых красивых островов Греции. Полеты из Пулково авиакомпания Ellinair начала выполнять только в 2016 году, и за этот небольшой срок успела перевезти более 29 тысяч людей. Из аэропорта Санкт-Перербурга можно добраться до многих городов России и мира. Осуществляются также авиаперевозки грузов в Хабаровск и в другие направления.

Новый рейс появится и в Москве. Из аэропорта Домодедово без пересадок можно будет добраться до красивого китайского города Урумчи. Полеты должны начаться 30 апреля. Самолет Airbus A320 будет находиться в воздухе 10 часов. Пассажиры смогут приобрести билеты в салонах бизнес и эконом-класса. Данное направление давно пользуется спросом у Россиян. Урумчи является привлекательным местом для туристов. Они приезжают туда с целью посещения гор Тянь-Шань, известных лавандовых полей, и, конечно, за покупками. В авиакомпании считают, что новый рейс будет пользоваться популярностью и у жителей Китая. Они смогут без пересадок добираться до Москвы и путешествовать по России.
Читайте также:

В Сингапуре началось тестирование первых беспилотных такси

Какую спортивную экипировку используют хоккеисты и как ее необходимо перево ...

Организация мультимодальных перевозок грузов

В Воронеж прибыл первый грузовой авиарейс

Airbus увеличивает Белугу

Дорога в Китай по Северным просторам
Контакты


Промышленный портал, посвященный грузоперевозкам с использованием авто, жд, авиа и морского транспорта. Любое копирование материла недопустимо без активной ссылки на rs-com.ru
Copyrights © 2000-2017