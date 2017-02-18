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Морские грузоперевозки стали более доступными

18-02-2017
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Морские грузоперевозки стали более доступнымиМорские грузоперевозки стали более доступными

Аналитические агентства заявляют, что грузоперевозки морским транспортом за последние годы выросли в популярности. Это подтверждается данными отправок грузов внутри страны, а также внешних поставок. Наибольшим распространением пользуются именно морские контейнерные перевозки, поскольку благодаря своей доступности, они стали максимально выгодными среди всех остальных видов доставки и получения товара.

Популярность грузоперевозок объясняется довольно просто – экономичность и скорость. Особенно это заметно, когда автомобильное сообщение между двумя точками крайне проблематично или имеет более долгий срок преодоления пути. Заказчики могут использовать контейнеры как в полном объеме, что позволяет транспортировать практически неограниченное количество груза, так и арендовать часть контейнера при небольшом объеме товара. В последнем случае выгода снова очевидна – оплата производится только за площадь арендуемого пространства. Более подробную информацию необходимо уточнять непосредственно у компании, которая занимается морскими грузоперевозками.

Преимуществами транспортировки груза посредством морского транспорта считаются:

    •    доступность;
    •    экономичность;
    •    скорость;
    •    качество оказания услуг.

Последний пункт аналитики считают основным, который влияет на спрос услуги за последние годы. При осуществлении морских грузоперевозок в контейнерах товар находится в более надежном месте. Контейнеры опломбировываются и фиксируются. Отсутствует тряска и возможные негативные последствия, которые возникают при автомобильной перевозке.

Множество крупных компаний, которые имеют сотрудничество с фирмами из ближнего и дальнего зарубежья перешли именно на морские грузоперевозки. Внутри страны данный вид пользуется не меньшим спросом, потому что путей сообщения и портов предостаточно – Калининград, Санкт-Петербург, Новороссийск, Магадан, Чукотка, Сахалин, Камчатка.

Аналитики уверены, что имеющаяся популярность на грузоперевозки морским транспортом только в начальной стадии. Далее планируется еще большее увеличение спроса на данный вид услуг.
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