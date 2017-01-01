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Использование кросс-докинга при грузоперевозках по России и странам СНГ

Вчера, 22:03
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Использование кросс-докинга при грузоперевозках по России и странам СНГ

Постоянно растущий объем перевозимых грузов выдвигает требования к сокращению сроков доставки грузов потребителю, снижению времени необходимого на оформление документов, а также учет перевозимых грузов. Для уменьшения времени необходимого для выполнения качественных услуг по доставке грузов, грузоперевозчики России начали внедрять в свою практику кросс-докинг.  

По данным http://s-trans.kiev.ua, это словосочетание можно перевести на русский язык, как «сквозное складирование». Внедрение этой системы позволяет избежать складирования грузов на промежуточных участках транспортного маршрута в течение нескольких дней. Поступающий на склад товар оформляется сразу в день поступления и отправляется к пункту назначения.  

Система кросс-докинга наиболее актуальна именно для Российского рынка грузоперевозок, что обусловлено огромными расстояниями, которые необходимо преодолеть для доставки груза в пункт назначения и не слишком высоким качеством дорог. Нередки случаи, когда требующий доставки товар проводил куда больше времени на промежуточных складах, чем непосредственно в пути. Внедрение системы кросс-докинга даст возможность оптимизировать грузопотоки, а за счет этого значительно сократить время необходимое на транспортирование грузов из одного конца страны в другой.

  Так груз не будет дожидаться на складе определенного состава, а будет отправлен ближайшим составом, который движется в необходимом направлении в виде консолидированного груза. Конечно, стоимость услуги при отправке грузов в системе корсс-докинга будут несколько выше, чем при обычном способе транспортирования. Однако, эти дополнительные затраты в большинстве случаев окупаются.  

Система кросс-докинга, безусловно, является выгодной системой доставки, нашедшей своих сторонников. Особенно это касается тех заказчиков, которым необходимо доставлять скоропортящиеся продукты, а также товары, требующие срочной доставки. Ведь сокращение сроков нахождения товара в пути ведет к увеличению товарооборота, а значит получению более высокой прибыли организациями грузополучателей.
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