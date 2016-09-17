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Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

17-09-2016
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Мост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 годуМост через Лену и логистический центр должны быть построены к 2022 году

На Восточном экономическом форуме были оговорены условия реализации российско-китайского транспортного проекта. Он предполагает строительство нового моста через реку Лена, который полностью решит транспортную проблему товарооборота стран. Кроме самой переправы, планируется строительство логистического центра и необходимой инфраструктуры. Работы по реализации данного проекта должны быть завершены до 2022 года.

Данный проект для России является приоритетным. Его реализация должна снизить стоимость доставки грузов на 30% процентов. А это означает снижение конечной стоимости доставляемых товаров. Грузовые перевозки через новый комплекс должны улучшить качество жизни людей, находящихся в районе Якутии. В настоящий момент в нескольких восточных субъектах ведутся работы по восстановлению инфраструктуры, и данный проект позволит оптимизировать промышленную отрасль этих регионов. А фирмы, предоставляющие услуги транзита, смогут получать стабильный доход.

Разговоры о строительстве нового моста и логистического центра велись давно. Первые проекты были составлены еще в 2014 году. Их предоставляли организации по объявленному конкурсу. Но из-за экономической ситуации страны не нашлись желающие взять на себя строительные обязательства. Из-за этого было принято решение отложить данный вопрос, поэтому никаких определенностей по срокам не было.

На Восточном экономическом форуме 2016 года вопрос о строительстве моста и логистического центра был реанимирован. Реализация проекта стала возможной после предложения привлечь китайских инвесторов, так как данная страна также должна быть заинтересована в создании такого транспортного коридора. На переговорах стороны решили, что для реализации планов им необходимо 5 лет. Сейчас уже начались работы по техническому планированию объектов. Возведение должно начаться в 2018 году. К этому моменту должно быть полностью завершено проектирование и подготовлена другая документация.
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